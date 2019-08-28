https://static.news.ru/photo/6c98c8aa-c991-11e9-86ad-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь (в центре) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Не допущенная властями до выборов в Мосгордуму Любовь Соболь анонсировала шествие в центре Москвы против политических репрессий. Юрист Фонда борьбы с коррупцией уточнила, что акция протеста начнётся 31 августа у памятника Грибоедову.

Я призываю вас выйти на улицу 31 августа к памятнику Грибоедову возле метро «Чистые пруды» в 14:00 и пройти мирным шествием до Пушкинской площади. У нас есть законное право сделать это, и мы просто обязаны сделать это. Ради будущего нашей страны, ради наших детей, ради собственного человеческого достоинства, — сказала Соболь в видеообращении.

Соратница Алексея Навального напомнила, что власти пытаются лишить родительских прав семейную пару, которая участвовала в выступлениях оппозиции 3 августа. Также она напомнила про 13 человек, которые проходят по «московскому делу», программиста Константина Котова, арестованного за неоднократные нарушения на митингах.

При этом Любовь Соболь обратила внимание на то, что власти не завели ни одного дела на полицейских и сотрудников Росгвардии, которые применяли силу к протестующим.

Между тем власти Москвы отказались согласовывать на 31 августа шествия по бульварам и по Тверской улице, а также митинг на проспекте Мира или проспекте Сахарова.

Соответствующие уведомления подавали Либертарианская партия, оппозиционер Елена Русакова, а также глава психологической службы «Руси Сидящей» Иван Брушлинский и член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева.

Как писал News.ru, также мэрия Москвы не согласовала шествие оппозиции, которое было заявлено на 3 сентября. Активисты протестного движения, выступающие за честные и свободные выборы, намеревались пройти от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара.