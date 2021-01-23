Любовь Соболь оштрафовали на 20 тыс. рублей

Сторонницу Алексея Навального Любовь Соболь оштрафовали на 20 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, сообщил её адвокат.
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Мою доверительницу Любовь Соболь оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП. Разумеется, мы будем обжаловать это, — цитирует Владимира Воронина ТАСС.
Решение вынес Тимирязевский районный суд Москвы.
Соболь задержали в субботу на несанкционированной акции протеста в столице. Полиция составила протокол по статье «Повторная организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».
23 декабря в городах России прошли несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального, который был задержан в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, писал NEWS.ru.
Прокуратура Санкт-Петербурга проверит инцидент с женщиной, которую толкнул полицейский на акции в центре города. Будут рассмотрены и другие нарушения на митинге.