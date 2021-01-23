Любовь Соболь оштрафовали на 20 тыс. рублей

https://static.news.ru/photo/5b14dcec-5dcc-11eb-bd5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сторонницу Алексея Навального Любовь Соболь оштрафовали на 20 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, сообщил её адвокат.

Как пишет РИА Новости, в пятницу ей выписали штраф на 250 тысяч за призывы на незаконную акцию.

Мою доверительницу Любовь Соболь оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП. Разумеется, мы будем обжаловать это, — цитирует Владимира Воронина ТАСС.

Решение вынес Тимирязевский районный суд Москвы.

Соболь задержали в субботу на несанкционированной акции протеста в столице. Полиция составила протокол по статье «Повторная организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

23 декабря в городах России прошли несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального, который был задержан в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, писал NEWS.ru.

Прокуратура Санкт-Петербурга проверит инцидент с женщиной, которую толкнул полицейский на акции в центре города. Будут рассмотрены и другие нарушения на митинге.