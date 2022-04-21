Лётчик объяснил разницу между операцией на Украине и войной во Вьетнаме

В рамках спецоперации на Украине Россия не использует стратегические бомбардировщики и тяжёлую артиллерию, чтобы сохранить жизнь мирному населению и не разрушать инфраструктуру страны, заявил военный лётчик Владимир Попов. Он напомнил, что США во время войны во Вьетнаме вели ковровое бомбометание при помощи самолётов марки B-52, уничтожая постройки, гражданские соединения и мирных жителей, пишет «ПолитЭксперт».

Мы не американцы, которые во Вьетнаме стратегическими бомбардировщиками B-52 вели ковровое бомбометание. И любой ценой они уничтожали инфраструктуру, гражданские соединения, народ. ВС РФ себе этого позволить не могут из гуманитарных соображений, — заявил Попов.

По его мнению, основной задачей российских силовиков на Украине является освобождение страны от нацизма, однако перед армией РФ была поставлена задача по возможности сохранить инфраструктуру и избежать потерь среди мирного населения. Попов считает, что после завершения спецоперации России и Украине удастся наладить отношения.

Мы же надеемся, что у нас будут добрососедские отношения и сами потом будем всем миром восстанавливать инфраструктуру, — резюмировал он.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры работы российских бомбардировщиков СУ-34. Экипажи ВКС России нанесли авиаудары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Лётчики поражали цели одиночно и парами, а результаты поражения фиксировали средства объективного контроля самолётов и беспилотники.