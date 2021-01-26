Льва Шлосберга оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию митинга

https://static.news.ru/photo/207e626a-5fe8-11eb-9e33-fa163e074e61_660.jpg Фото: yabloko.ru/Global Look Press

Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей лидера псковского отделения партии «Яблоко», депутата регионального заксобрания Льва Шлосберга по делу об организации несогласованного митинга 23 января.

По словам политика, ему вменили призыв к протестующим проследовать в гайд-парк. Он сообщил, что имеется в виду не шествие, состоявшееся 23 января в центре Пскова в поддержку Алексея Навального.

Речь идёт о том моменте, когда людей стали хаотично задерживать и я предложил людям следовать закону и пройти в гайд-парк, где акции разрешены без согласования с властями. Это и посчитали отдельным несогласованным публичным мероприятием, — рассказал Шлосберг.

Он также заявил, что намерен обжаловать решение суда, передаёт «Интерфакс».

Шлосберга 26 января доставили в суд из отделения ОМВД, куда его вызвали для дачи показаний. Накануне ему вручили повестку о явке в отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (участие в несогласованном публичном мероприятии). Во вторник утром дело было переквалифицировано. 23 января депутата задержали в ходе несогласованной акции в поддержку Навального.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Перми вынес постановление об административном наказании юристу местного штаба оппозиционера Алексея Навального в Перми Артёму Файзулину. Ему вменили организацию несогласованного шествия.