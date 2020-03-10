https://static.news.ru/photo/348faa3a-62cc-11ea-97ba-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашевич Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Антироссийские бациллы» распространяются по миру со скоростью коронавируса, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, сейчас найти «противоядие» для подобных настроений очень сложно, однако профессиональный диалог и искренняя попытка России развернуть ситуацию в ОБСЕ в более конструктивное русло остаются в повестке дня российской дипломатии, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашевич сообщил, что Москва считает проходящий в Нидерландах суд по делу о крушении Boeing в небе над Донбассом глубоко политизированным.