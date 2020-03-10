«Антироссийские бациллы» распространяются по миру со скоростью коронавируса, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, сейчас найти «противоядие» для подобных настроений очень сложно, однако профессиональный диалог и искренняя попытка России развернуть ситуацию в ОБСЕ в более конструктивное русло остаются в повестке дня российской дипломатии,
Как писал NEWS.ru, ранее Лукашевич сообщил, что Москва считает проходящий в Нидерландах суд по делу о крушении Boeing в небе над Донбассом глубоко политизированным.
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