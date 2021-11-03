Лукашенко пожаловался Путину на отсутствие приглашения посетить Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства посетовал, что его российский коллега Владимир Путин не пригласил его в Крым по случаю Дня народного единства. Об этом пишет «БелТА».

Я просто хочу в заключение членам Высшего госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы, — сказал он.

Лукашенко напомнил, что Путин обещал взять его с собой на полуостров, чтобы показать новое в республике. Тем не менее, глава РФ улетел без своего белорусского президента.

Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю, — заключил Лукашенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства. Документ утверждает основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.