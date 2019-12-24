https://static.news.ru/photo/73da033c-a839-11e9-87e3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов помочь «чистым» российским спортсменам на Олимпийских играх.

Если это не вопреки хартии олимпийской, я думаю, это не противоречит, если ваши и наши федерации договорятся, то почему нет? Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу, — сказал Лукашенко в интервью «Эху Москвы».

Исполком WADA 9 декабря принял решение запретить российским спортсменам на четыре года принимать участие в международных соревнованиях под флагом РФ и с государственной символикой.

Как ранее писал NEWS.ru, российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по ноябрь 2019 года протестировало 18 фигуристов национальной сборной.