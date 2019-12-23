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Президент России Владимир Путин заявил, что России по-прежнему неясны перспективы продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он отметил, что «серьезную озабоченность вызывает деградация системы контроля над вооружениями». Вину за это он возложил на США.

Причём имею в виду не только слом Соединенными Штатами Договора под абсолютно надуманным, безосновательным предлогом. С ноября 2019 года Вашингтон создал неопределенность и в отношении своего участия в Договоре по...