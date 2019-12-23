Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск выступает форпостом Москвы и, если кто-то захочет воевать с РФ, не отойдёт в сторону.
Я так и сказал, что мы сегодня выступаем форпостом России. И задал президенту (Владимиру Путину — прим. NEWS.ru) вопрос: ты же не допускаешь, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут, — сказал Лукашенко в интервью «Эхо Москвы».
Как ранее писал NEWS.ru, Александр Лукашенко собирается найти альтернативу российским поставкам газа и нефти, если не удастся решить вопрос их цены с Москвой.
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