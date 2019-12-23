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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что пострадавшие от теракта в Беслане в 2004 году остались без поддержки, не соответствует действительности.

Тема пострадавших в Беслане неоднократно затрагивалась в разных материалах и достаточно недавно она детально проверялась нашим Минздравом, была подготовлена абсолютно детальная информация. Многое, что говорится, не соответствует действительности, — сказал...