https://static.news.ru/photo/b4ff6f6c-263f-11ea-b02a-fa163e074e61_660.jpgАлександр ЛукашенкоФото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мировое сообщество не позволит России нарушить суверенитет Белоруссии. В случае, если РФ попытается посягнуть на независимость государства, Запад и НАТО не перенесут этого и предпримут соответствующие меры.
С таким заявлением в разговоре с российскими журналистами выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Политик отметил, что Запад, в случае попыток РФ нарушить суверенитет соседнего государства, окажется «втянутым в войну».
Западные страны и НАТО этого не перенесут, потому что примут это за угрозу. И в чём-то они будут правы, — сказал президент Белоруссии в эфире «Эхо Москвы».
Как передавал NEWS.ru, Александр Лукашенко и Владимир Путин 20 декабря встречались в Санкт-Петербурге, где обсудили ход реализации договора о Союзном государстве.
Как отметил позднее лидер Белоруссии, он не исключает, что проведёт личную встречу с российским коллегой до конца 2019 года. Главы государств могут принять такое решение по итогу телефонных переговоров.