Лукашенко заручился поддержкой Путина на случай обострения ситуации

https://static.news.ru/photo/56db5824-dfb2-11ea-b036-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о совместном реагировании в случае обострения ситуации в части внешних угроз.

Главы государств 16 августа провели телефонный разговор и ещё раз обсудили ситуацию в Белоруссии. Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся в республике, передаёт БелТА.

Издание уточняет, что лидеры провели основательные консультации по всем вопросам и ещё раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.

Накануне Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что итоги выборов главы государства, согласно которым победил вновь Лукашенко, сфальсифицированы. Первоначально демонстрации сопровождались столкновениями с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Позднее обстановка стала более спокойной.

Штаб основной соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской объявил о готовности обсуждать с белорусскими властями условия ухода президента со своего поста. По данным ЦИК республики, Тихановскую поддержали всего 10,09% избирателей.

На площади Независимости в Минске 16 августа началась акция в поддержку действующего белорусского лидера Александр Лукашенко. Это первый митинг сторонников главы государства с момента проведения в стране президентских выборов и начала протестных акций оппозиции. У Дома правительства собрались несколько тысяч человек. В общественной организации «Белая Русь» отметили, что на площади собрались те, кто дорожит родиной и против её раскола на два враждующих лагеря, писал NEWS.ru.