Лукашенко: Запад готовит «пакости» для России перед выборами

https://static.news.ru/photo/ae81fe52-edd6-11ea-944c-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил российского премьера Михаила Мишустина о «пакостях», которые Запад готовит для России перед региональными выборами.

Глава республики процитировал часть перехвата разговора между Берлином и Варшавой: «Тем более в ближайшее время у них выборы, голосование в регионах России».

То есть они знают, что в России выборы, и надо перед ними какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что ещё что-то придумают. Вот их стиль, их лицо, — подчеркнул Лукашенко во время встречи с Мишустиным.

Ранее российский премьер заявил, что Россия полностью поддерживает суверенитет и независимость Белоруссии. Мишустин отметил, что русские и белорусы являются одним народом, поэтому для России Белоруссия является родной страной.

NEWS.ru писал, что Лукашенко заявил о продвижении Москвы и Минска в решении «наболевших вопросов». Лидер Белоруссии подчеркнул, что правительства двух стран ведут переговоры на протяжении месяца-полтора.

Переговоры между Москвой и Минском активизировались на фоне массовых акций протеста, которые не стихают в Белоруссии с 9 августа. Несогласные с итогами выборов люди выходят на улицы, поскольку считают, что победу одержал не Лукашенко, а его соперница Светлана Тихановская.

27 августа президент России Владимир Путин заявил, что в Белоруссию могут быть направлены силовики из специального резерва для противостояния экстремистам. Российский лидер также отметил, что Москва признает результаты выборов в Белоруссии, а всё произошедшее в стране считает внутренним делом соседей.