Лукашенко выразил готовность к интенсификации отношений с Россией

https://static.news.ru/photo/6248a2d0-2fca-11eb-8474-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Александр Лукашенко Фото: MID_Russia/t.me

Белоруссия готова к усилению и интенсификации отношений с Россией. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в Минске на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы, — цитирует БелТА Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что сейчас ведётся много разговоров о том, как будут развиваться отношения между двумя странами, и подчеркнул стремление Минска сохранять тесное взаимодействие с Москвой.

Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией, — заверил Лукашенко.

Глава республики подчеркнул, что всегда придерживался этого мнения, к тому же, по его словам, «время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений». Лукашенко также выразил уверенность, что и «руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения».

Как писал NEWS.ru, 25 ноября начался официальный двухдневный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск. В столице соседней страны российский министр намерен встретиться не только со своим коллегой, но и с президентом республики Александром Лукашенко. Переговоры на таком уровне весьма показательны, учитывая вновь возросшую активность Москвы на белорусском направлении. Однако проблем в двусторонних отношениях пока, похоже, больше, чем решений.

Диалог РФ и РБ, несмотря на то что они связаны договором о Союзном государстве, всегда носил непостоянный характер. Президент Лукашенко известен своей страстью к лавированию между Россией и Западом, где в отношении него в начале года вроде бы началась «оттепель», вплоть до планов полного восстановления дипотношений с США.