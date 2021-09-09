Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Переговоры президентов в столице пройдут в четверг, 9 сентября. Главы двух государств
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на предстоящих переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронет ряд важных международных проблем, в том числе и ситуацию в Афганистане. По его словам, белорусская сторона намерена придерживаться выработанной линии в ОДКБ.
Позднее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет обсуждать тему признания Белоруссией Крыма на встрече с Лукашенко.