Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

https://static.news.ru/photo/4d9eabf8-a33e-11eb-8214-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, — говорится в сообщении.

До этого пресс-служба сообщала, что в Москве лидеры двух государств обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений. Особое внимание стороны уделят вопросам торгово-экономического взаимодействия. Также Путин и Лукашенко обсудят тему борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и совместного реагирования на поступающие угрозы.

Ранее в Кремле подтвердили, что переговоры президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко состоятся в Москве 22 апреля.

До этого мероприятие анонсировал Лукашенко. Он говорил, что предстоит «серьёзная встреча по обсуждению тех или иных проблем». Позднее белорусский президент заявил, что намерен принять «одно из принципиальных решений» за четверть века президентства.