Лукашенко возложил ответственность за Донбасс на Киев

https://static.news.ru/photo/4c609306-a1cb-11eb-ac45-96000091f725_660.jpg Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation/facebook.com

Урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе зависит исключительно от украинских властей. Они должны следовать Минским соглашениям, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Свою позицию он озвучил в ходе встречи с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко.

Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по Минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет, — приводит слова Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер также заверил, что не возражает против переноса переговорной площадки по Донбассу из Минска, если Киеву это пойдёт на пользу.

По словам президента, республика настроена на хорошие отношения с Украиной, однако будет вынуждена реагировать при «переходе красной линии», чтобы не сталкиваться «лоб в лоб по каким-то вопросам».

Лукашенко подчеркнул, что не считает Украину чужой страной, напомнив о корнях своих предков, которые «между Черниговом и Киевом». По его словам, хорошо относятся к украинцам и все белорусы. С момента начала конфликта в Донбассе республика приняла порядка 150 тысяч украинцев. Некоторые решили потом вернуться на родину, но остались и смогли найти работу, рассказал президент Белоруссии.

Ранее представитель Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук предложил перенести место проведения заседаний из Минска на нейтральную территорию в другую страну. С такой инициативой он выступил на фоне обострения отношений с Белоруссией.