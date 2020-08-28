Лукашенко и Путин вновь поговорили по телефону

https://static.news.ru/photo/d71c099a-eaa0-11ea-a325-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин вновь провели телефонные переговоры, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Путин позвонил Лукашенко, — говорится в публикации.

Власти РФ пока не подтвердили контакты Минска и Москвы, передаёт портал «360». Диалог политиков состоялся 30 августа 2020 года, они обсудили «актуальные вопросы» и ситуацию в Белоруссии, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на телеканал «Беларусь-1».

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автобусы с бойцами ОМОНа, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки выдвинулись с базы, которая находится в минском микрорайоне Уручье. Колонны движутся к центру белорусской столицы.

Техника была замечена около 07:00 30 августа на проспекте Независимости, ведущем к одноимённой площади и Дому правительства, где днём представители оппозиции планируют провести большую протестную акцию.