Лукашенко и Путин вновь поговорили по телефону

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин вновь провели телефонные переговоры, сообщает Telegram-канал «Пул первого».
Путин позвонил Лукашенко, — говорится в публикации.
Власти РФ пока не подтвердили контакты Минска и Москвы,
В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что автобусы с бойцами ОМОНа, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки выдвинулись с базы, которая находится в минском микрорайоне Уручье. Колонны движутся к центру белорусской столицы.
Техника была замечена около 07:00 30 августа на проспекте Независимости, ведущем к одноимённой площади и Дому правительства, где днём представители оппозиции планируют провести большую протестную акцию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен