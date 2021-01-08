Лукашенко в шутку предложил журналистке поговорить с Путиным

https://static.news.ru/photo/7219fe54-5340-11eb-9657-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко в разговоре с журналисткой Наилёй Аскер-заде в шутку предложил соединить сотрудницу российского телеканала «Россия 1» с национальным лидером Владимиром Путиным.

Беседа проходила в кабинете действующего главы государства. Аскер-заде спросила Лукашенко, заметив на столе телефон, разговаривает ли он по нему с Путиным. Политик в шутку предложил журналистке позвонить президенту России.

В итоге связь по рабочему телефону Лукашенко всё же проверили. Но позвонить с этой целью решили секретарю президента. Путина отвлекать не стали. Разговор президента Белоруссии с журналисткой транслировали в эфире телеканала «Россия 1».

Как ранее передавал NEWS.ru, Александр Лукашенко сообщил, что считает российского лидера Владимира Путина не только своим другом, но и другом всего белорусского народа. Кроме того, Лукашенко отметил, что других друзей у него просто нет.

При этом он сообщил, что у него «очень много противников», а станут ли они врагами — покажет время.