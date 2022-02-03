Лукашенко рассказал Шойгу о планах по закупке российской военной техники

Главе Минобороны России Сергею Шойгу в ходе встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко было сказано, что страна намерена приобретать у РФ практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях. По словам главы государства, в Белоруссии и России по его просьбе уже создаются учебные центры, где военные учатся обращению с российскими образцами вооружения, пишет ТАСС.

Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой,​ — рассказал он Шойгу.

Как добавил Лукашенко, в планах Минска закупать практически всю технику, которая будет участвовать в учениях, это будет сделано в текущем, следующем году и так далее. Белорусский президент также добавил, что данное решение важно как для Белоруссии, так и для Союзного государства в связи с поведением НАТО и Украины.

Также лидер Белоруссии отметил, что идёт процесс создания центров, где солдаты обучаются обращению с новейшими образцами российского вооружения, это было сделано по его просьбе. Пока их два — один из них размещается в России, другой — в Белоруссии.

Кроме того, в качестве ещё одной цели данных учений Лукашенко выделил открывшееся «южное направление», так как необходимо обоим странам укреплять границу с Украиной.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Белоруссию. В ведомстве отметили, что глава Минобороны со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным проведёт инспекцию войска в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.