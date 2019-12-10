https://static.news.ru/photo/3f0d20b6-1b3f-11ea-9118-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и российский лидер Владимир Путин могут вновь встретиться после 20 декабря.

В ходе встречи с главой администрации президента Белоруссии Игорем Сергеенко и председателем Совета республики Национального собрания страны Натальей Кочановой Лукашенко рассказал, что в предновогодние дни может провести встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По словам белорусского лидера, существуют определённые темы, которые ему хотелось бы обсудить.

Лукашенко подчеркнул, что в ходе последнего разговора российский премьер не исключил того, что прилетит в Минск.

Возможно, ещё придётся после 20 декабря встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над i по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик, — цитирует БелТА главу Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, 7 декабря в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства. Встреча длилась более пяти часов.

Примечательно, что руководители двух стран не стали комментировать итоги переговоров. Александр Лукашенко покинул сочинскую резиденцию российского коллеги сразу после завершения разговора. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин впоследствии ограничился словами о том, что президенты двух стран проведут очередную встречу 20 декабря в Петербурге.