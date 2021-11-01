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Лукашенко рассказал о планах провести переговоры с Путиным

12:54, 02 ноября 2021
Лукашенко рассказал о планах провести переговоры с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: president.gov.by/
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время надеется провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в онлайн-режиме. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Вот с Путиным будем вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры, — сказал Лукашенко.

О своих планах белорусский лидер сообщил в разговоре с мальчиком, который спас младшего брата при пожаре. Лукашенко отметил, что если школьник хочет стать президентом, то ему придётся много читать.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Россию о содействии в работе по признанию геноцида советских граждан в стране и за её пределами в период Великой Отечественной войны. Он заявил о развёртывании серьёзной работы по данному вопросу в ходе встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым.

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