Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у них с российским главой Владимиром Путиным осталась «пара проблем» в вопросе о поставках энергоносителей. При этом концептуально договорённости были достигнуты.
Политик не исключил возможность ещё одной встречи лидеров в конце 2019 или начале 2020 года,
Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, — президентские вопросы, — подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко рассказал об ожидаемой цене на российский газ в будущем году. По его словам, стоимость нефти планируется определить в течение двух дней, а газа — двух-трёх дней. Белорусский лидер уточнил, что конкретные цифры будут известны после встречи в «Газпроме», которая состоится 24 декабря.
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