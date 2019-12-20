https://static.news.ru/photo/b6698238-2339-11ea-98cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у них с российским главой Владимиром Путиным осталась «пара проблем» в вопросе о поставках энергоносителей. При этом концептуально договорённости были достигнуты.

Политик не исключил возможность ещё одной встречи лидеров в конце 2019 или начале 2020 года, передаёт БелТА.

Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, — президентские вопросы, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко рассказал об ожидаемой цене на российский газ в будущем году. По его словам, стоимость нефти планируется определить в течение двух дней, а газа — двух-трёх дней. Белорусский лидер уточнил, что конкретные цифры будут известны после встречи в «Газпроме», которая состоится 24 декабря.