Лукашенко рассказал об «искрах» в конфликте с Лавровым и Путиным

https://static.news.ru/photo/2ce95ce0-b227-11ea-9eef-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: President of Russia/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Политик заявил дипломату, что у него хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

Представитель РФ начал разговор с белорусским лидером со слов о том, что не передаёт «привет» от Путина, сообщает БелТА.

Это я вам хочу передать [привет]. Я только что с ним разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника, — ответил Лукашенко.

По его словам, незадолго до этого он поговорил с российским лидером по телефону. Разговор был «добрый и открытый», несмотря на то что проблемы существуют всё время.

Многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! — сказал белорусский президент российскому министру.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры 19 июня 2020 года. Политики обсудили пандемию коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), экономическое сотрудничество.

В контексте предстоящих 24 июня торжественных мероприятий в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, которые белорусский лидер планирует посетить, президенты обсудили значимость юбилея для народов обеих стран.

Кроме того, главы государств затронули актуальные темы двусторонней повестки дня. В частности, они выразили удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз. Оно должно быть подписано 19 июня в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск.

Ранее подобный телефонный разговор состоялся в начале мая. Тогда Путин и Лукашенко обсудили самые актуальные темы двусторонних отношений и обменялись информацией о мерах, которые принимаются в РФ и Белоруссии для борьбы с пандемией. Кроме того, они уделили внимание кадровым вопросам по линии Союзного государства.