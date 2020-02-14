https://static.news.ru/photo/8deaf6aa-4f23-11ea-909e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал подробности последней встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, разговор прошёл в Сочи и был посвящён обсуждению старых проблем.

Мы всё обсуждали, сопоставляя точки зрения. Я, конечно, аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали, — приводит его слова РИА Новости.

В частности, он напомнил Путину об усилиях стран в достижении Победы в Великой Отечественной войне. Отдельно стороны затронули и ситуацию на Украине. По мнению белорусского лидера, происходит «абсолютно глупая, бестолковая, братоубийственная» война.

Во время переговоров он заявил Путину, что Минск продолжит закупки нефти в других странах, даже если цена на неё будет дороже, чем на российскую нефть. Лукашенко подчеркнул, что это было сделано для того, «чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях».

Переговоры между Путиным и Лукашенко прошли 7 февраля. Стороны обсуждали вопросы развития двусторонних отношений в контексте интеграционных процессов. Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак заявил, что власти двух стран договорились о поставках газа на 2020 год. Голубое топливо будет поставляться по ценам на 2019 год, писал NEWS.ru.