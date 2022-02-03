Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России Грызлова

Новый посол России Борис Грызлов вручил верительные грамоты президенту Белоруссии Александру Лукашенко в четверг, 3 февраля. Также в этот день церемонию представления перед главой белорусского государства прошли главы дипмиссий ещё семи стран, сообщило БелТА.

По информации агентства, верительные грамоты президенту Лукашенко вручили также дипломаты Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, Республики Чад и Шри-Ланки.

Президент России Владимир Путин указом от 14 января назначил полномочного представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине и председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова новым послом РФ в Белоруссии. До этого Минск согласовал Грызлова на данный пост. На этом посту он сменил Евгения Лукьянова, который занял его в марте 2021 года.

В новом качестве Грызлов уже высказался о содержащихся в белорусских тюрьмах и СИЗО россиянах. В частности, он заявил, что возглавляемое им диппредставительство окажет поддержку Софье Сапеге и Егору Дудникову, которого минский суд приговорил к 11 годам лишения свободы за разжигание вражды или розни. Он подчеркнул, что есть единый подход ко всем российским гражданам.