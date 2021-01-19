Лукашенко принял участие в крещенском купании

https://static.news.ru/photo/8e3b38d0-5a90-11eb-8370-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

В распоряжении канала попало видео, на котором белорусский лидер в длинной белой рубашке трижды окунулся в прорубь с головой. Процесс сопровождался лаем его шпица. После этого он произнёс религиозное обращение.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в этом году традиционно принял участие в крещенских купаниях.

Как писал NEWS.ru, верующим христианам не нужен ритуал с окунанием в крещенскую прорубь. Такое мнение высказал руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

Он посоветовал россиянам сконцентрироваться на основных аспектах христианской веры и не впадать в суеверия. Макарий отметил, что если человек христианин, то он и без крещенской проруби «обойдётся очень хорошо». При этом непременное устремление во что бы то ни стало окунуться в прорубь и «совершить что-то купательное» представитель Русской православной церкви (РПЦ) назвал суеверием.