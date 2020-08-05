Лукашенко пригласил прокуроров РФ и Украины в связи с задержанием россиян

https://static.news.ru/photo/7c129f14-d7bd-11ea-9279-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины в связи с задержанием под Минском более 30 россиян.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками, — сообщает агентство БЕЛТА.

Уточняется, что Лукашенко заявил об этом во время совещания об обеспечении безопасности избирательной кампании. При этом он уточнил, что если генпрокуроры РФ и Украины не приедут в Минск, Белоруссия сама решит вопрос с задержанными россиянами. Действовать в отношении «33 богатырей» он пообещал «на основании законов и человечности».

Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями, — подчеркнул Лукашенко.

Резюмируя, белорусский лидер отметил, что во всём должны разобраться именно генпрокуроры Белоруссии, России и Украины, и на основании «законов и международно-правовых актов принять решение по этим ребятам». Он также заверил, что какое решение они примут — так и будет.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он заявил, что правоохранительные органы Белоруссии будут сотрудничать по вопросу задержанных в республике россиян в рамках подписанных с Москвой и Киевом международных соглашений.

29 июля о задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. СК Белоруссии уточнил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике в период избирательной кампании.

В МИД РФ подчеркнули, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвали прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс.