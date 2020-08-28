Лукашенко приедет к Путину в Москву

https://static.news.ru/photo/18b44f88-eaa7-11ea-a7ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены встретиться в Москве. Личное общение лидеров двух стран может состояться в ближайшие недели, сообщила пресс-служба Кремля.

Там уточнили , что договорённость об этом была достигнута в ходе телефонного разговора политиков.

Кроме того, во время беседы был «подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям».

В течение последнего месяца на фоне обострения политической ситуации в Белоруссии Путин и Лукашенко чаще обычного общаются по телефону.

Акции протеста в соседней республике начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция не признала результаты голосования. Покинувшая страну Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.