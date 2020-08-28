Лукашенко приедет к Путину в Москву

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены встретиться в Москве. Личное общение лидеров двух стран может состояться в ближайшие недели, сообщила пресс-служба Кремля.
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Кроме того, во время беседы был «подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям».
В течение последнего месяца на фоне обострения политической ситуации в Белоруссии Путин и Лукашенко чаще обычного общаются по телефону.
Акции протеста в соседней республике начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.
Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Оппозиция не признала результаты голосования. Покинувшая страну Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.
Как писал NEWS.ru, Россия результаты выборов в Белоруссии признала легитимными, о чём официально заявил Путин. Помимо этого, российский лидер сообщил о созданном резерве из правоохранителей, готовом в случае необходимости оказать поддержку республике. Политик
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