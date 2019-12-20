https://static.news.ru/photo/c03eb420-22ff-11ea-9abf-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где он встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

По данным telegram-канала «Пул Первого», переговоры двух лидеров начнутся в полночь.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле идёт подготовка к переговорам Владимира Путина с Александром Лукашенко. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, встреча президентов будет носить рабочий характер.

Путин и Лукашенко продолжат обсуждение путей дальнейшей интеграции РФ и Белоруссии. По информации посла республики в Москве Владимира Семашко, лидеры двух стран не достигли договорённости по восьми дорожным картам из 31.