Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где он встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
По данным telegram-канала «Пул Первого», переговоры двух лидеров
Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле идёт подготовка к переговорам Владимира Путина с Александром Лукашенко. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, встреча президентов будет носить рабочий характер.
Путин и Лукашенко продолжат обсуждение путей дальнейшей интеграции РФ и Белоруссии. По информации посла республики в Москве Владимира Семашко, лидеры двух стран не достигли договорённости по восьми дорожным картам из 31.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен