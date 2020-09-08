Лукашенко предупредил Путина об «обрушении» России следом за Белоруссией

https://static.news.ru/photo/6907c2c6-f1e1-11ea-8617-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mateusz Slodkowski/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что говорил с российским коллегой Владимиром Путиным о протестах в стране. Он «предупредил» российского главу, что РФ «рухнет» следом за РБ.

Такое заявление он сделал в ходе интервью российским телеканалам. Политик отметил, что расслабляться не стоит, так как в России скоро произойдут «определённые политические события».

Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия <...> Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя, — подчеркнул он.

Расшифровка беседы опубликована в Telegram-канале RT.

В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. При этом заявил, что только он сейчас может защитить белорусов.