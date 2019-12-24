Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил образовать единое государство.
По мнению политика, Россия может войти в состав Белоруссии. Это будет самый простой вариант, говорит Лукашенко.
А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются, тоже. Слушайте: Россия входит в состав Белоруссии, —
цитируетбелорусского лидера «Рамблер».
Также он отметил, что не понимает призывов от россиян к вступлению Белоруссии в состав России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лукашенко захотел побеседовать с Путиным за рюмкой водки.
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