Алксандр Лукашенко Алксандр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил образовать единое государство.

По мнению политика, Россия может войти в состав Белоруссии. Это будет самый простой вариант, говорит Лукашенко.

А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются, тоже. Слушайте: Россия входит в состав Белоруссии, — цитирует белорусского лидера «Рамблер».

Также он отметил, что не понимает призывов от россиян к вступлению Белоруссии в состав России. 

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лукашенко захотел побеседовать с Путиным за рюмкой водки.

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