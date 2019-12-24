https://static.news.ru/photo/81eb15ee-2668-11ea-8c68-fa163e074e61_660.jpg Алксандр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил образовать единое государство.

По мнению политика, Россия может войти в состав Белоруссии. Это будет самый простой вариант, говорит Лукашенко.

А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются, тоже. Слушайте: Россия входит в состав Белоруссии, — цитирует белорусского лидера «Рамблер».

Также он отметил, что не понимает призывов от россиян к вступлению Белоруссии в состав России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лукашенко захотел побеседовать с Путиным за рюмкой водки.