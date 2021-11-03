Лукашенко предложил Путину создать единый медиахолдинг Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести реформу союзных СМИ и создать единый медиахолдинг Союзного государства, передаёт «Интерфакс».

Белорусский лидер сообщил , что «деньги надо не размазывать по существующим газетам, журналам и Telegram-каналам».

За эти же деньги [нужно] создать соответствующую группу, медиахолдинг, как модно сейчас говорить, и рассказывать о том, что происходит, — отметил Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства.

По словам белорусского лидера, сейчас «фальсифицируют не только историю, но и современные тенденции, направления нашей политики, в том числе и в Союзном государстве».

Это происходит потому, что мы слабо в этом плане работаем. Вы правильно затронули союзные СМИ так называемые. Думаю, что здесь нам надо серьезную реформу провести, — добавил он.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства. Документ утверждает основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.