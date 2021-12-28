Лукашенко предложил Конституцию суверенной Белоруссии

Проект поправок к белорусской Конституции наконец опубликован. Сразу бросается в глаза то, что прямо в преамбуле речь идёт о сохранении самобытности и суверенитета Белоруссии. Таким образом, голосами миллионов жителей страны, которые проголосуют за проект поправок, даётся ответ сторонникам политической интеграции России и Белоруссии вплоть до полного объединения. Как показывает общая практика, Конституция, конечно, не догма. Но опытный Александр Лукашенко на всякий случай подстраховался.

Интересен пункт о сохранении исторической правды, в частности памяти о подвиге белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Как тут не вспомнить, что на пике своей пресловутой многовекторности Александр Григорьевич делал удивительные исторические открытия. В частности, что Белоруссия страдала от чужих войн, поскольку через её земли лежал путь и армии Наполеона, и гитлеровцев. Теперь с такими рискованными заявлениями на официальном уровне, видимо, будет покончено. Поскольку потребители такого взгляда на историю от Минска полностью отвернулись.

Весьма характерно, что в новом тексе Конституции уже нет упоминания о нейтральном статусе страны, зато есть гарантия исключения самой возможности агрессии с белорусской территории. В принципе такая формулировка позволяет, к примеру, разместить наконец в Белоруссии российские военные объекты и оборонительные вооружения, раз уж нынешний президент хотел бы получить даже ядерные российские гарантии.

Обновлённый основной закон Белоруссии предусматривает и значительный подъём статуса и значения Всебелорусского народного собрания (ВНС), ещё вчера весьма условного органа, собиравшегося раз в несколько лет. Теперь у такого собрания будет конституционный статус, его заседания станут регулярными. А в оперативном плане претворять в жизнь его решения будет президиум. Напрашивается некоторая аналогия с перспективами превращения российского Госсовета в орган стратегических решений, хотя от такого шага в итоге отказались. А вот в Белоруссии, похоже, готовы за счёт урезания некоторых прерогатив президента превратить ВНС в орган выработки, что называется, генеральной линии.

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Видимо, будут ещё законодательные решения по поводу нового статуса ВНС, которое изначально многими аналитиками рассматривалось в качестве запасного властного аэродрома для самого Александра Григорьевича. Тем более что президент, занимающий свой пост на момент одобрения конституционных поправок, его и возглавит.

А дальше... Ведь раз будет президиум ВНС, то появится и его председатель для оперативного руководства и отслеживания выполнения принятых решений. К тому же ВНС может отправить в отставку даже президента, обвинив его, например, в государственной измене. Перед ВНС будет отчитываться премьер. Собрание же получило право назначать председателей Верховного и Конституционного судов. Словом, его председатель станет фигурой, сравнимой по значению с президентом.

Сам президент становится фигурой юридически неприкасаемой, его нельзя будет привлечь к ответственности за деяния, совершённые на его посту. Он получает право вводить режим ЧП в случае возникновения беспорядков. А также возможность после отставки занять кресло пожизненного сенатора. Но пост лидера ВНС, как мы видим, куда круче.

Вопрос только о положении, которое ограничивает двумя пятилетними сроками пребывание на президентском посту. Александр Лукашенко провёл в главном кабинете страны уже пять таких сроков. И в этом главная интрига. Вариантов несколько. Лукашенко не участвует в грядущих выборах и уходит на покой. Переезжает в Сочи и Ростов. Или же остаётся в большой белорусской политике и возглавляет Всебелорусское народное собрание. Но нельзя исключить и обнуления.