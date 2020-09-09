Лукашенко попросил не хихикать над перехваченными переговорами о Навальном

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить шутить по поводу перехваченного спецслужбами телефонного разговора между Берлином и Варшавой о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального. По словам политика, у Минска есть ещё «куча такой информации».

Обнародованный разговор между некими Ником и Майком, которые рассуждают о том, что на войне «всякие методы хороши» и что Лукашенко оказался «крепким орешком», — только начало, считает белорусский лидер. Он отметил, что «американцы играют долго» и посоветовал не расслабляться.

Да, вот мы перехватили разговор, как бы вы ни хихикали над этим. Это реальный разговор, можем дать вам послушать реальную запись... Это собственность ФСБ... Поэтому вы не шутите с этим, — цитирует РИА Новости фрагмент интервью, которое Лукашенко дал представителям российских СМИ.

По словам главы Белорруссии, в перехваченном разговоре специалисты «всё восстановили до миллиметра». Оригинал записи, напомнил он, передан российской стороне.

Политик также выразил мнение, что скоро все убедятся, что «это было ничего, это были цветочки».

Нам скоро ягодки подкинут. Не только мне — нам. Вы скоро убедитесь в этом. Я уже просто рот закрыл, вам что ни скажи, — сказал Лукашенко.

Навальный больше двух недель находился в искусственной коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20 числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.

3 сентября Лукашенко в ходе встречи в Минске с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным, заявил, что белорусская разведка перехватила разговор о фальсификации отравления Навального между Варшавой и Берлином. На следующий день запись обнародовало государственное телевидение. Из разговора, который ведут некие Ник и Майк, следует, что никакого отравления не было и всё это — спектакль, призванный лишить российской поддержки Белоруссию, где никак не получается сместить главу государства, который оказался «крепким орешком».

Берлин и Варшава назвали перехваченный разговор фальшивкой.

9 сентября Лукашенко сообщил, что существует неопубликованная часть перехваченного разговора Берлина и Варшавы о Навальном. По его словам, она содержит такие подробности, которые станут настоящей сенсацией для общества.

Как писал NEWS.ru, ФСБ намерено проанализировать переданные белорусской стороной материалы и доложить выводы главе государства, если возникнет такая необходимость.