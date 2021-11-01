Лукашенко опять играет с СОVID-19

Очередная ковидная волна опять никого опять не щадит. А потому вполне логично, что белорусский Минздрав принял вполне разумное решение об обязательном ношении масок в публичных местах. Но не тут-то было. На специальном совещании, созванном из-за роста числа инфицированных, президент Александр Лукашенко проявил себя почти как беспредельный либерал. По его словам, нельзя штрафовать граждан за отсутствие масок и, тем более, принуждать кого-то к вакцинации. В Москве ему стоя с энтузиазмом аплодируют коммунисты, попытавшиеся построить свою предвыборную кампанию в том числе и на отрицании принудительной прививки.

Создаётся такое впечатление, что Александр Григорьевич пытается в сфере антиковидных мер, вызывающих неоднозначную реакцию во многих странах, продемонстрировать заботу о свободе личности и правах человека. Как он сам выразился, все люди взрослые, чтобы решить, как поступить в условиях пандемии. Такая вот свобода воли перед лицом роста заболеваний.

Надо сказать, что в некотором смысле Александр Григорьевич исключительно последователен. Столкнувшись весной 2020 года с новой, малоизученной болезнью, большинство стран пошли по пути введения карантинов и локдаунов. Фактической приостановки экономических процессов ради спасения жизней людей. В Белоруссии ничего подобного не было. Производство не останавливали, связи между областями не нарушали. А ношение масок было исключительно личным делом. Тот самый случай, когда спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) president.gov.by

Лукашенко демонстрировал презрение в отношении ковидных страхов и убеждал соотечественников, что лучший способ защитить себя от китайской хвори — это водка, баня и спорт. Чем такое молодечество закончилось, мы хорошо помним. Лукашенко заразился и тяжело заболел, поскольку ситуация осложнялась его диабетом.

Для спасения президента Белоруссии из Москвы срочно прилетела бригада врачей, имевших уже солидные антиковидные наработки. Словом, всем миром главу государства вырвали из цепких лап болезни, чего нельзя сказать о многих его согражданах. Тогда же Лукашенко поручил вирусологам в ускоренном порядке разработать белорусскую вакцину, а на конвейер в спешном порядке поставили производство «Спутника V».

Впрочем, Батька не был бы самим собой, если бы и в этой сфере не проявил свою классическую многовекторность. В Белоруссии в большом объёме стали использовать не российские, а две китайские вакцины. Лукашенко делал большую ставку на КНР, чтобы уйти от российской зависимости, но особо на китайском направлении не преуспел.

Так или иначе, но в промежутках между ковидными волнами Александр Григорьевич неоднократно хвастался тем, что, мол, в отличие от других стран, в Белоруссии экономика не понесла пандемийного ущерба: производство не останавливалось, ни одного рабочего места не потеряно. О человеческих потерях ничего конкретно сказано так и не было.

И вот вновь повторение пройденного. В стране нет даже даже ограниченного локдауна, а маски — дело исключительно личное.