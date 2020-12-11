Лукашенко неожиданно пожелал Путину терпения

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно обратился к российскому лидеру Владимиру Путину Он пожелал ему терпения и подчеркнул, что Россия в «непростые времена» находится «на острие атаки».

Мы видим, что времена непростые. Острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Белоруссии остро ощущаем. Поэтому терпения вам. Россия — стержень нашей интеграции. Ну куда от этого деться? — заявил политик во время саммита стран ЕАЭС.

Ранее Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения о взаимном признании виз, а также по вопросам, связанным с въездом иностранцев и лиц без гражданства на территорию стран — участников Договора о создании Союзного государства.

Как писал NEWS.ru, глава Белоруссии выступает за актуализацию плана совместной с Россией группировки войск из-за действий НАТО у западной границы республики. Он подчеркнул, что если армия НАТО тренируется, то она это делает для чего-то, а не просто так.