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Лукашенко назвали токсичным партнёром для России

Политолог Болкунец: сотрудничество с Лукашенко может привести к санкциям
11:26, 16 февраля 2022
Лукашенко назвали токсичным партнёром для России Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал токсичным партнёром для России, заявил изданию Lenta.ru политолог Дмитрий Болкунец. Сотрудничество с ним рискованно для российских компаний и российского бизнеса, поскольку может повлечь введение новых международных санкций, объяснил эксперт.

Лукашенко не устраивает ни Запад, ни Китай, и для России он стал неудобным и довольно токсичным партнёром. Особенно для российского бизнеса — контакты с этим человеком чреваты попаданием под санкции, — сказал Болкунец.

Ранее он заявил, что смещение Лукашенко с поста президента полезным для репутации России в Белоруссии. По словам политолога, именно Кремль в состоянии сместить Лукашенко или удержать его у власти. Болкунец заявил, что Белоруссии нужны возможности для развития партийной системы, чтобы оппозиционные политики могли быть представлены в парламенте, но при Лукашенко это невозможно.

Накануне Александр Лукашенко анонсировал новую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Она будет касаться вывода российских войск из Белоруссии по окончании совместных учений. Лукашенко отметил, что в случае агрессии против Белоруссии на её территорию прибудут сотни тысяч российских военных.

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