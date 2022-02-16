Лукашенко назвали токсичным партнёром для России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал токсичным партнёром для России, заявил изданию Lenta.ru политолог Дмитрий Болкунец. Сотрудничество с ним рискованно для российских компаний и российского бизнеса, поскольку может повлечь введение новых международных санкций, объяснил эксперт.

Лукашенко не устраивает ни Запад, ни Китай, и для России он стал неудобным и довольно токсичным партнёром. Особенно для российского бизнеса — контакты с этим человеком чреваты попаданием под санкции, — сказал Болкунец.

Ранее он заявил, что смещение Лукашенко с поста президента полезным для репутации России в Белоруссии. По словам политолога, именно Кремль в состоянии сместить Лукашенко или удержать его у власти. Болкунец заявил, что Белоруссии нужны возможности для развития партийной системы, чтобы оппозиционные политики могли быть представлены в парламенте, но при Лукашенко это невозможно.

Накануне Александр Лукашенко анонсировал новую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Она будет касаться вывода российских войск из Белоруссии по окончании совместных учений. Лукашенко отметил, что в случае агрессии против Белоруссии на её территорию прибудут сотни тысяч российских военных.