Лукашенко назвал «Спутник V» самой эффективной вакциной от COVID-19 в мире

https://static.news.ru/photo/66a1384a-750e-11eb-8f28-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

В Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Глава Белоруссии перед началом беседы высказался о российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V», дав препарату высокую оценку.

Самая эффективная вакцина — российская. Это признают во всём мире, как бы её кто-то ни троллил, — констатировал Лукашенко.

Он также сообщил, что в марте Белоруссия начнёт производство «Спутника V» по российской технологии. Путин, в свою очередь, рассказал, что Россия передала Белоруссии технологии для производства препарата.

Владимир Путин в ходе встречи заявил, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены, передавал NEWS.ru. Президент РФ добавил, что сотрудничество двух стран на региональном уровне также развивается. В свою очередь Лукашенко поблагодарил Кремль за помощь экономике Белоруссии.

Ранее NEWS.ru писал о планах двух политиков на встрече в Сочи. Время их беседы не регламентировано, известно, однако, что они рассчитывают совершить совместную прогулку на лыжах.