https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приход к власти на Украине радикалов гораздо опаснее, чем вступление этой страны в НАТО.

Самая большая угроза, что касается Украины для России, будет не НАТО, а если к власти придут и получат всё оружие и вооружения, как вы их там называете грубо, «нацики», — цитирует ТАСС белорусского лидера.

Он подчеркнул, что не поддерживает оскорбление национальных сил. Также президент Белоруссии до конца не понимает: националисты — это меньшинство или большинство на Украине.

Что касается вступления страны в НАТО, то Лукашенко считает, что такой шаг не добавит безопасности России и Белоруссии.

Не нам, а тем более России... Конечно, лучше бы было, если бы Украина проводила такой курс, как это было ну хотя бы после распада Советского Союза, — добавил он.

Лукашенко также считает, что Минск выступает форпостом для России. Президент Белоруссии готов встать на защиту союзника в случае войны, сообщал NEWS.ru.