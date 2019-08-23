https://static.news.ru/photo/73da033c-a839-11e9-87e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 августа рассмотрит проект программы правительства страны об интеграции с Россией.

По словам премьер-министр Белоруссии Сергея Румаса, после парафирования программы Минск и Москва опубликуют её для того, чтобы снять опасения общественности по поводу вопросов суверенитета.

В интервью телеканалу «Беларусь-1» чиновник также сообщил, что программа направлена на реализацию экономических положений и создания единого рынка Белоруссии и России.

Предприятия на общем рынке должны работать на равных условиях. Под равными условиями мы понимаем одинаковые цены на энергоносители, одинаковую налоговую нагрузку, одинаковые регуляторные требования, — пояснил Румас.

Ранее News.ru писал о том, что основным должником России является Белоруссия. По состоянию на 1 июня 2019 года Минск должен $7,55 млрд. Следом идут Украина (около $3,7 млрд в сумме) и Венесуэла ($3,15 млрд). Программа государственных кредитов, предоставляемых Россией другим странам, засекречена. Её непрозрачность объясняется тем, что большинство займов носят не коммерческий, а политический характер.