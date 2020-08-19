Лукашенко координирует действия в рамках Союзного государства с Путиным

https://static.news.ru/photo/859daf8e-e20c-11ea-a518-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко координирует на данном этапе свои действия в рамках ОДКБ и Союзного государства с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского главы Наталья Эйсмонт.

Она рассказала, что в настоящее время идут консультации лидеров двух стран. В первую очередь разговор идёт именно о координации действий в рамках ОДКБ и Союзного государства.

Также пресс-секретарь президента Белоруссии подчеркнула, что Лукашенко сделал несколько звонков Путину. В том числе один из разговоров прошёл 19 августа. Кроме того, она заявила, что Лукашенко попросил российского президента передать адресованную канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу, чтобы европейское государство не вмешивалось в дела республики.

Как подчеркнула Эйсмонт, сам глава государства не видит смысла в том, чтобы самостоятельно звонить канцлеру, ведь эффект от этого будет, скорее всего, отрицательным.

На сегодняшний день главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Белоруссии. Исходя из этого президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас, — заявила Эйсмонт в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в разговоре с Путиным Меркель заявила, что белорусские власти обязаны прекратить насилие и освободить политических заключённых. В ответ российский президент напомнил о недопустимости вмешательства в дела других государств. То же самое глава РФ сказал позвонившему ему президенту Франции Эммануэлю Макрону.

На территории республики масштабные протесты начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Как ранее писал NEWS.ru, российские сенаторы объяснили, почему Меркель и Макрон позвонили Путину по поводу ситуации в Белоруссии, а не Лукашенко. По их мнению, это связано с авторитетом российского лидера, а также с тем, что Москва и Минск состоят в союзнических отношениях.