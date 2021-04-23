Лукашенко «переиграл» послание Путина

Прошло несколько дней после завершения краткосрочной поездки Александра Лукашенко в российскую столицу, но ясности по самым важным вопросам двухсторонних отношений по-прежнему нет. Если судить по официальным отчётам, то оба лидера встретились исключительно, чтобы слегка покритиковать украинского коллегу Владимира Зеленского, который пригласил российского президента в Донбасс. Лукашенко назвал предложение о переносе места сбора Минской группы «несусветной глупостью», а Владимир Путин пригласил президента Украины приехать в удобное для него время в Москву. Притом, что для такого обсуждения достаточно было бы и телефонного звонка.

Изначально было непонятно, о каких тогда успехах броска в Минск российского премьера ещё неделю назад говорили с таким подъёмом и какие прежде непреодолимые препятствия удалось взять общим штурмом. Лукашенко, правда, назвал российского премьера Михаила Мишустина «академиком», который всё всем на месте разъяснил, прежде всего по части налогообложения. Но на самих переговорах, вернее — в открытой их части, прозвучали прежние тезисы о равных социальных правах трудящихся обеих стран и успешном сотрудничестве спецслужб.

Зачем же лидеры всё-таки встретились? Во-первых, заранее объявленный визит отменять было нецелесообразно. Такая отсрочка могла быть неверно истолкована как проявление, например, нового охлаждения отношений России и Белоруссии. Но, тем не менее, контраст между победными реляциями Мишустина и итогами очередного саммита очевиден. Ни слова вновь не было сказано президентами и о «дорожной карте» интеграции. Хотя за несколько дней до визита Лукашенко это понятие вроде бы вошло в политический обиход.

Так на каком мы свете в отношениях с режимом Батьки? Если судить по некоторым неофициальным источникам, президентское послание не зря переписывалось до последнего момента. В частности, утверждают, что международную часть сократили на треть. И в этой трети как раз были и тезисы о начале настоящей интеграции двух стран. А всё потому, что якобы накануне вечером Лукашенко позвонил Путину и попросил всё намеченное отложить, видимо, сославшись на последствия попытки путча. Впрочем, по части формулирования мешающих сближению причин Александр Григорьевич крайне изобретателен.

Kremlin Pool ,/via Global Look Press

Между тем, в кулуарах утверждают, что после провозглашения нового интеграционного этапа в послании, его и должны были подтвердить президенты в ходе своего очередного саммита. А 23 апреля уже Совет федерации должен был закрепить некие кардинальные изменения. Не будем гадать, какие. Хотя в общих чертах можно догадаться, ради чего Валентина Матвиенко срочно протрубила общий сбор, заявив, что президентское послание откроет новую эпоху.

И, как мы и предсказывали, Лукашенко согласованную точку, которую собирались поставить в прежних беспочвенных ожидания глубокой интеграции, легко превратил в запятую. Теперь всё вроде бы отложено до мая. Будем откровенны, Батька явно вновь переходит к своей тактике выигрыша времени. Видимо, опять ждёт каких-то западных или китайских сигналов, чтобы снова сыграть в многовекторность. А Россия в его понимании — спонсор, который, учитывая стратегическую ценность белорусской территории, никуда не денется. И уж тем более, он не собирается никуда уходить. А раз так, то пока страны наши обречены на продвижение движения исключительно по разбитой колее.