https://static.news.ru/photo/5fa5ccdc-231a-11ea-bb78-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко рассказали об итогах 20-летнего действия Союзного договора между двумя странами. По словам российского главы, многие пункты документа не были выполнены.

Однако проведённые в рамках соглашения работы тоже значительные, передаёт его слова ТАСС.

8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора и несмотря на то, что многое — и мы с вами это констатировали — не сделано в рамках этого договора, но всё-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные, — подчеркнул он.

Белорусский лидер отметил, что страны недалеко ушли друг от друга в эконмическом и политическом планах. Он считает этот факт достижением договора.

Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы и не разбежались как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства, и не только с Прибалтикой или, там, с Украиной, — сказал он.

Лукашенко добавил, что Москве и Минску ещё есть над чем работать.

Ранее News.ru писал, что Лукашенко объяснил напряжение между РФ и Белоруссией рядом нерешённых экономических вопросов и отметил, что «это характерно для дружественных стран».