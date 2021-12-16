Лукашенко готов годами строить союз с Россией

Итак, новый визит в Россию Александра Лукашенко официально согласован и подтверждён в Кремле. Фактически от белорусского лидера хотят получить личные заверения в том, что недавно подписанные по видеосвязи прорывные соглашения о развитии экономической интеграции и постепенному переходу к интеграции политической, реальному межгосударственному союзу, будут выполняться, а не подменяться потоком противоречивой демагогии. Как это неоднократно случалось, когда нечто пообещав, Батька буквально на ходу, что называется, переобувался. И реальностью оставались только сотни миллиардов российских кредитов и субсидий.

Надо сказать, что в Москве серьёзно подходят к вопросу построения надгосударственных законодательных органов с Белоруссией, поручая их приближение и главе кремлёвской администрации Антону Вайно, и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Другое дело, что принцип «движение — всё, конечная цель — ничто» ещё никто не отменял. Так, сам Александр Григорьевич концептуально выступил по поводу союза с Россией, оптимистично заметив, что надо идти шаг за шагом, не форсируя события. И не важно, как он считает, когда такой союз состоится, в 2025 году или даже в 2030-м. Главное, чтобы были учтены все ошибки Европейского союза, и Россия с Белоруссией взяли бы с собой в дорогу к такому объединению всё лучшее из советских времён. И вот тогда такой союз станет мощнее даже Европейского.

То, что Лукашенко, как вдумчивый политический философ, предпочитает тропиться медленно, известно давно. Хотя туманный срок типа 2030 года как-то выдает скромное намерение главы соседнего государства долгие годы ещё держать в своих руках государственные вожжи, не торопливо погоняя «клячу истории», которую в Минске явно не собираются загнать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко kremlin.ru

Не следует думать, что в Москве сохраняются иллюзии относительно готовности белорусского партнёра скрупулёзно следовать букве подписанных соглашений. Хотя после бегства в Польшу, как утверждают, авиационного диспетчера, в дежурство которого был принудительно посажен летевший в Вильнюс самолёт с бывшим оппозиционером Романом Протасевичем, надежда на некоторый новый компромисс с Западом в Минске окончательно растаяли. И скопившихся на польской границе беженцев всё-таки придется отправлять обратно. А главное казна пуста, а бюджет без российских вливаний обещает быть крайне дефицитным. Так что многолетняя многовекторность поневоле постепенно сдается в архив.

К тому же в Москве явно раздражены тем, что именно Россию считают стоящей за любыми, пусть самыми экзотическими выходками партнёра. В частности, у нас не могла не вызвать искреннего удивления угроза Александра Григорьевича перекрыть идущий с Ямала газопровод, являющийся собственностью «Газпрома». И именно это последнее обстоятельство дало повод Варшаве заявить, что угроза опять исходит от России. Притом, что газопровод этот сейчас недогружен, а потому даже заявление Лукашенко большого влияния на рыночную газовую конъюнктуру не оказало. Но осадочек-то остался.

Не менее сенсационно прозвучала лукашенковская мысль о возвращении на белорусскую территорию российского ядерного оружия, которая явно была экспромтом, о котором в Москве явно были в полном неведении.

А вот своё недавнее обещание посетить Крым Александр Григорьевич вряд ли успеет выполнить до конца года, в этом вопросе он, видимо, также не будет торопиться. Но, видимо, в Москве от него ждут конкретных и публичных заявлений по интеграционному плану. Практика, когда Лукашенко давал некие обещания кулуарно, оставляя себе фактически свободу рук, уходит в прошлое.