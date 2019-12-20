https://static.news.ru/photo/85917056-24b2-11ea-8a5a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что проведёт личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным до конца 2019 года. Главы государств могут принять такое решение по итогу телефонных переговоров.

Лукашенко рассказал об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Президент Белоруссии отметил, что у него с Путиным есть «пара проблем», которые надо разрешить, и если для этого понадобится встреча, то стороны готовы провести её «в любое время, в любом месте». Лукашенко подчеркнул, что последним личным контактом двух президентов «все довольны».

Как передавал NEWS.ru, Александр Лукашенко и Владимир Путин 20 декабря встречались в Санкт-Петербурге, где обсудили ход реализации договора о Союзном государстве.