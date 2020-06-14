Среди глав государств, давших согласие на приезд в Москву на парад Победы, фигурирует и президент Белоруссии Александр Лукашенко. На первый взгляд, чистой воды политический парадокс, мало соответствующий его нынешней истеричной стратегии защиты государственного суверенитета родной страны от зловредного северного соседа, намеревавшегося её, бедную, проглотить. Да ещё и приватизировавшего общую Великую Победу. И не беда, что ранее Вторую мировую тот же Лукашенко именовал «не нашей войной». Собственно, в этом идеологическом хаосе и состоит основная «фишка» его шестой президентской кампании.

Правда, готовность изгнать с родной территории российские военные объекты и попытки договориться со всеми — от Саудовской Аравии и ОАЭ до Запада и Китая — не исключает отчаянных попыток добиться от России новой цены на газ, а заодно и целого списка стандартных экономических привилегий. В Москве должен появиться «экспортный вариант» Батьки, делающий ставку на отделение зёрен от плевел — проклятых российских олигархов, от которых всё зло, от мудрых российских государственников, понимающих непреходящую стратегическую ценность Лукашенко, которая многого стоит.

Впрочем, его сигналы Москве, как всегда, парадоксальны. Но отнюдь не случайно он именно сейчас посылает следователей перевернуть всё в помещении штаб-квартиры «Белгазпромбанка». А банк этот не только принадлежит нашему «Газпрому», но ещё в некотором смысле является опорной базой, пожалуй, главного соперника Батьки на августовских выборах Виктора Бабарико, банкира с 20-летним стажем. Команда следователей должна была найти миллионы долларов, приготовленных для организации в Минске майдана с целью, понятное дело, разрушения белорусской государственности. Так, образ врага оказался ещё более конкретизирован — российский олигархат и его местные прислужники, рвущиеся к власти. Не зря же в полемику с Александром Григорьевичем вынужден был вступить даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Можно по-разному относиться к его аргументации насчёт наших олигархов, но факт оказался фактом: в Москве и новые манёвры Лукашенко внимательно отслеживают.

Сам же он, задержав нескольких топ-менеджеров и фактически отжав российский банк, намерен повторить трюк с арестом в Минске топ-менеджера «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, которого обвинили в нанесении преступного ущерба Белоруссии, поскольку российская компания отказалась от совместного экспорта сырья с «Беларуськалием». Тогда даже прозвучала фраза, что, если, дескать, Москва не может привести в порядок своих олигархов, Минск ей поможет. На деле же тот арест в августе 2013 года рассматривался как попытка взять заложника накануне очередного торга с Кремлём.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Видимо, с наездом на «Белгазпромбанк» Батька повторяет старый приём шантажа. Проблема в том, что ситуация в его отношениях с Кремлём качественно изменилась. В Москве уже явно нет иллюзий в отношении некогда верного союзника, который всегда дорого обходился. Вот только сам Лукашенко не хочет поверить в то, что решение о фактическом сворачивании отношений идёт не от коварного олигархата, а от руководства России.

Надо полагать, что в Москве не осталось иллюзий после февральской встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Тогда Батька тряс распечатками нелицеприятных вырезок из статей российских СМИ и даже Telegram-каналов. А в ответ, как утверждают, получил напоминание перейти к углубленной интеграции после отзыва из Минска посла Михаила Бабича. И тут, как свидетельствуют очевидцы, с Лукашенко буквально случилась истерика. Тем более, в российских верхах в курсе договоров, которые он спешит заключить с некоторыми третьими странами. Иллюзий больше нет. Как говорил известный литературный герой: торг здесь не уместен. И всё-таки Батька надеется найти хоть какую-то поддержку.