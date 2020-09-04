Луговой оценил запись перехваченных переговоров по делу Навального

https://static.news.ru/photo/a60f0972-ef66-11ea-8762-fa163e074e61_660.jpg Андрей Луговой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой прокомментировал публикацию записи якобы переговоров представителей Польши и ФРГ по делу об «отравлении» оппозиционера Алексея Навального. Как считает депутат, подлинность этой записи вызывает сомнения, однако отметил, что возможность перехвата такого разговора у военной электронной разведки существует.

Но я ещё до появления этой записи говорил, что вся история с Навальным, когда немцы говорили, что его отравили, она вызывала улыбку. Но после того как все начали дружно выдумывать кучу разных других историй, для меня совершенно очевидно, что это — провокация, — сообщил он в беседе с РИА Новости.

Луговой отметил, что это может быть провокация со стороны Германии. Кроме того, он не исключил, что немцев могли ввести в заблуждение. По словам депутата, чтобы окончательно убедиться в достоверности записи, её можно направить на экспертизу. Сам он подчеркнул, что склонен доверять «тому, что сказал президент Белоруссии».

4 сентября в прямом эфире на одном из белорусских телеканалов обнародовали запись якобы переговоров двух чиновников из Польши и Германии. Разговор представителей двух стран был перехвачен белорусскими спецслужбами.

Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение «отравления» Навального не так важно. По его словам, в условиях войны хороши любые методы. В свою очередь, представитель Варшавы, говоря о ситуации в Белоруссии, называет Лукашенко «крепким орешком», а силовиков — профессиональными и организованными.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального не обнаружено. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили. Диагноз «отравление» поставили Навальному врачи из берлинской клиники Charité.

Ранее военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования. По последним данным, в Кремль не поступала информация о том, что российский политик был отравлен «Новичком», писал NEWS.ru.