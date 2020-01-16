Российский певец Юрий Лоза сомневается, что новому правительству РФ удастся лучше справиться с поставленными задачами, чем ушедшему в отставку.
Такое ощущение, что отставка правительства встречена большинством с неподдельной радостью. А кто сказал, что новое правительство будет лучше? Откуда уверенность, что вообще что-нибудь изменится? Может, всё дело ограничится одним Медведевым, которому найдут хорошую должность с меньшей ответственностью, а все остальные останутся на своих местах. Да и чем таким Дмитрий Анатольевич не угодил? — написал в Facebook исполнитель.
Лоза призвал быть сдержаннее в оценках произошедшего и пока не делать выводов.
Ранее NEWS.ru писал, что 15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.
Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера. Госдума РФ 16 января согласовала его кандидатуру. В поддержку Мишустина ранее высказались члены «Единой России» , «Справедливой России» и ЛДПР. Фракция КПРФ, тем временем, решила воздержаться от голосования по предложенной президентом кандидатуре. Как пояснил глава КПРФ Геннадий Зюганов, партия не может принять решение, пока неясны состав нового кабмина и его программа.
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