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Никто из депутатов Госдумы не проголосовал против кандидатуры Михаила Мишустина на пост главы правительства. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть, кто воздержался, но нет тех, кто против, — цитирует его ТАСС. Володин отметил, подобная ситуация наблюдается в Госдуме впервые с 1996 года....