Лось в России больше, чем лось — фактор большой политики

На этой неделе вновь о себе напомнил знатный браконьер и коммунистический радикал Валерий Рашкин. По его словам, он в надежде загладить перед матерью-природой свою вину за убийство беременной лосихи пытался купить для охотхозяйства лося в качестве компенсации. Причём он даже выяснил с помощью Интернета, что гордые животные стоят от 90 до 800 тысяч рублей. Но все его попытки выйти на такую благородную сделку так и остались тщетными, поскольку-де никто не хочет из принципа продавать лося человеку с фамилией Рашкин. Такой вот бойкот, буквально убивающий благой порыв всё ещё депутата, хоть и лишённого соответствующей неприкосновенности.

Естественно, новое явление бойкотируемого Рашкина широкой общественности породило сразу несколько злободневных вопросов к стрелку. Ну, как мы знаем, на депутата судом наложен ряд ограничений, включая и запрет на пользование Интернетом, а значит, неудачливый охотник уже де-факто нарушил судебный вердикт. И в порыве собственного обеления в этом публично признался. Ну а кроме того, никто ведь не принуждает его к личной покупке рогатого красавца, страдающего из-за своего ценного мяса. Покупку могли бы совершить соратники по партии или, например, местная саратовская коммунистическая ячейка на деньги Рашкина. Никто бы не стал отслеживать такую торговую цепочку. Так что у общественности возникает предположение, что депутат просто жадничает, но представляет дело так, что его ещё дополнительно преследуют.

Но пока Рашкин облизывается на недоступного лося, сбывается наше предположение, что его дело создаст прецедент, бьющий по интересам немалого числа думских и прочих привилегированных охотников. Как тут не вспомнить эпизод ещё с одним увлечённым стрелком, экс-боксёром и любителем медвежьей охоты Николаем Валуевым, которому собирались вменить пока только нелегальный отстрел бобров. Но потом дело замялось с формулировкой «ввиду незначительного хозяйственного ущерба».

Николай Валуев Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако, как мы предполагали, теперь за всеми «царскими охотами» будут следить с усиленным интересом. Заодно под удар экологов попадут и попытки думцев легализовать разные варианты откровенного убийства животных типа вольерной охоты.

И тут многие Telegram-каналы переполнились сообщениями ещё об одной лосиной охоте теперь уже столичных полицейских генералов, которые в погоне за лосями оседлали снегоходы, что тоже является таким же нарушением, как и стрельба с вертолётов. И хоть велась такая погоня за лосями, как утверждают, в последний разрешённый для охоты день, но пулю вместо лесного гиганта получил один из участников атаки на лосей Вячеслав Сальников. И хоть ранение оказалось не фатальным и сам пострадавший претензий вроде к нерадивому анонимному стрелку не имеет, но история получила неприятную огласку. В любом случае осадочек останется.

Понятно, что за такую информацию коммунисты, предвкушая реванш, просто ухватились, обратившись с требованием расследования инцидента в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Выходит, лось у нас животное вполне себе политическое, время от времени вмешивающееся в наши внутренние дело и разборки. Одна лосиха пожертвовала собой, чтобы оставить фактически за бортом радикала из КПРФ, раздражавшего и власти, и самого Геннадия Зюганова. Другие рогатые, глядишь, повлияют на кадровую политику. Так что, тот факт, что лось с золотыми рогами изображён пока только на гербе марийской столицы Йошкар-Олы, выглядит временным.