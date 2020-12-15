Лондон: Британии тяжело наладить отношения с РФ из-за инцидента в Солсбери

https://static.news.ru/photo/beee43c4-3f78-11eb-b7dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Соединённое Королевство стремится наладить сотрудничество с народом РФ, но после инцидента в Солсбери сделать это будет нелегко, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, например, Москва демонстрирует «тревожное» поведение на фоне недавнего увеличения активности её кораблей и авиации вблизи границ Великобритании.

Я думаю, что мы всегда будем призывать их (Россию. — NEWS.ru) улучшить отношения и следовать принципам верховенства международного права, а также сделать так, чтобы мы вернулись к хорошим взаимоотношениям, — цитирует его портал The Daily Telegraph.

Власти Великобритании утверждают, что в марте 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были отправлены в Солсбери агентами российских спецслужб. Москва неоднократно отрицала свою причастность, утверждая, что никаких доказательств нет. В настоящее время неизвестно, где точно находятся Скрипали. До недавнего времени от них не было никаких вестей, даже высказывались предположения, что Сергей и Юлия умерли.

Сергей Скрипаль был арестован 15 декабря 2004 года по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. Было установлено, что его завербовали в 1995 году во время прохождения службы в Главном разведывательном управлении (ГРУ), когда он был в командировке в Испании, где работал военным атташе посольства России. В ходе следствия Скрипаль признал себя виновным. Его осудили на 13 лет лишения свободы, но 9 июля 2010 года президент России Владимир Путин помиловал экс-полковника. После освобождения он переехал в британский Солсбери.

Ранее NEWS.ru сообщал, что племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что её дядя вместе с дочерью Юлией пока опасаются приезжать в Россию. Ей ничего не известно о его планах на Новый год, но экс-полковник будет отмечать Рождество по католическому календарю.