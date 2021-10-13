Лоббист назвал причины ошибочного включения россиян в санкционный список

Некоторые россияне ошибочно находятся в санкционном списке США из-за того, что у Вашингтона просто недостаточно данных об их причастности к политике Кремля. Роберт Стрик, глава лоббистской фирмы Stryk Global Diplomacy из Вашингтона, в беседе с Lenta.ru признался, что власти Соединённых Штатов просто «всех стригут под одну гребёнку».

По моему мнению, в санкционном списке россиян есть много тех, по кому у правительства США просто недостаточно данных — чиновники в Вашингтоне до конца не выяснили, насколько они на самом деле связаны с Кремлём, насколько они причастны к политическим разногласиям — там всех стригут под одну гребёнку, — высказался Стрик.

Решения о включении в чёрный список принимаются на основе выводов исследования экспертов Совета по национальной безопасности, которые «просто ищут, как именно можно надавить, чтобы добиться той или иной внешнеполитической цели». Стрик подчеркнул, что его фирма, как и некоторые другие, занимается тем, что пытается достучаться до Вашингтона от лица всех несправедливо попавших под санкции иностранцев.

Ранее стало известно, что включённая в российский чёрный список Виктория Нуланд прилетела в Москву с официальным визитом. В обмен на это Вашингтон также снял санкции с некоторых российских дипломатов.